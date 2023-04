Roma Capitale | LcR | “Ancora nessuna traccia del contratto decentrato | Campidoglio lascia allo sbando i suoi lavoratori”

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Insembra che la tutela deinon vada più di moda. Il tempo scorre inesorabile e sul rinnovo delintegrativo per i dipendenti capitolini è calato il silenzio più totale. Un’inerzia che sta diventando sempre più imbarazzante e inspiegabile, dal momento che ilnazionale per il pubblico impiego è stato rinnovato diversi mesi fa e molti altri enti, ad eccezione di, vi si sono già adeguati. Del resto, la gestione del Personale da parte di questa Amministrazione è sempre stata alquanto discutibile. Sul versante scuola regna il caos più totale. Non si comprende quante siano le progressioni verticali programmate per il settore e, salvo accorgimenti dell’ultim’ora, ci troveremo nella surreale situazione per la quale ci saranno insegnanti ...

La protesta Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di, ha fatto sapere pochi giorni fa che sono in fase di installazione oltre 50 varchi lungo tutto il perimetro della nuova Ztl Fascia ...... necessita del parere definitivo del ministero dell'Economia (che con l'82,77% controlla Cdp) e dell'approvazione del Progetto urbano da parte diin coerenza con le previsioni del Piano ...... alcuni analisti hanno sollevato preoccupazioni riguardo all'aumento delle spese didell'...Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai spiegato 19 maggio 2023 -- - ...

'Roma Live', nasce il portale degli eventi in città Roma Capitale

“Oggi convegno “Il movimento Lgbt+ in Italia. Riflessioni storiche e prospettive future” (ore 14 Protomoteca) nell’ambito del quale ho il piacere di moderare il Panel “Istanze della comunità Lgbt+ e l ...Ottime notizie per il Milan: Olivier Giroud partirà con la squadra per il match contro la Roma tArrivano buone notizie per il Milan in vista del match contro la Roma. Come riporta tuttomercatoweb infa ...