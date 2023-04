ROG STRIX IMPACT III | un mouse da 59 grammi dedicato al gaming di altissimo livello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il mondo degli FPS si muove a rapida velocità e le periferiche ad esso dedicate cercano di innovarsi costantemente per fornire delle performance sempre all’altezza. Asus in questo caso ha pensato ad un prodotto low budget, adatto ai portafogli di tutti, pur mantenendo le caratteristiche di altoche la linea ROG propone in ogni suo prodotto. Semi-ambidestro, leggero e progettato per qualsiasi tipo di impugnatura: ROGIII è stato pensato principalmente per gli appassionati di sparatutto e per gli atleti eSports in tutto il mondo. Questopesa soltanto 59e monta al suo interno un sensore ottico da 12.000 dpi, con polling rate da 1000Hz ed una latenza al click vicina allo zero perfetta per titoli come CS:GO e Valorant dove il timing è fondamentale. Il design in questo caso ...