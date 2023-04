Ripetere l’anno scolastico è sconfitta per la scuola e l’alunno Lettera

(Di giovedì 27 aprile 2023) Inviato da Mario Bocola - La ripetenza delè sempre unapere per la, ma a volte può avere dei risvolti positivi tali da far capire che il prossimo anno deve studiare e impegnarsi di più. L'articolo .

... nelle ultime settimane la produzione ha incontrato il suo management per convincerla a a'esperienza positiva dello scorso. Gli annunci ufficiali sono attesi in queste settimane....Liceo Classico "Pietro Colletta" di Avellino che in quest'... - esordisce così'assessore alla cultura del Comune di Canosa, ...una esperienza straordinaria che con immenso piacere vorrei......nella sua forma più cruenta certamente è stata iniziata... se inevitabile anche con la guerra, perché'idea del mondo è che ... Cutro non si deve, la domanda di vita, di libertà, di ...