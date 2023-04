Riequilibrio posturale | braccialetti e bugiardini

Leggi su butac

(Di giovedì 27 aprile 2023) Una lettrice ci ha chiesto lumi su un braccialetto che grazie a una specifica tecnologia dovrebbe aiutarci a: ridurre i dolori articolari riequilibrare la postura ottimizzare le prestazioni atletiche Senza fare nomi di marchi siamo andati a verificare alcune informazioni per cercare di fare un po’ di chiarezza sull’oggetto, che viene venduto a 39 euro. La prima cosa che crediamo sia importante da evidenziare è che quello che viene venduto non è un farmaco, ma che viene usata una terminologia che lo fa pensare. Il foglietto illustrativo difatti viene chiamato bugiardino, come se appunto fossimo di fronte a un prodotto che necessita di un foglietto illustrativo specifico per i medicinali, ma in realtà si tratta unicamente del foglio di carta in cui vengono illustrate le caratteristiche del prodotto. Prodotto che, grazie a una legge che andrebbe modificata da anni, viene venduto come ...