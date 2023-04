“Riderai” | il nuovo brano di Ligabue e gli imperdibili live

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dal 28 aprile il singolo che anticipa l’album di inediti in uscita in autunno. Il 5 luglio e il 14 sarà in concerto a Milano e Roma Il Liga è tornato! Venerdì 28 aprile esce “” (Warner Music Italy), ilsingolo di Lucianoche anticipa l’album di inediti in uscita in autunno. Il, scritto dae prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, è in pre-save e pre-add qui: https://wct./app/37134/In occasione dell’uscita,ha annunciato due concerti a sorpresa nei club di Roma e Milano per presentare ilin anteprima: giovedì 27 aprile al Largo Venue di Roma e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti per ...