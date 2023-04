Comuni e Regione - che avevano procrastinato gli interventi traal Tar e Consiglio di Stato ...concerie è stato indagato e archiviato - assicurò che si stava 'procedendo con determinazione......perchè fino all'entrata in vigore del nuovo codice (prima del 15 luglio in pratica) iper ... 'Monitorare, raccogliere e analizzare i dati relativinuove liquidazioni giudiziali ecode ...Quando non si svolge questa fase, le persone non possono che affidarsi ae contenziosi. La ... Sul discorso 'sicurezza', c'è la possibilità di fare qualcos'altro rispettorotatorie Qualche ...

Ricorsi alle compagnie telefoniche falsi: Avvocato sospeso Punto! Il web magazine

Nella mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare la ...E' accusata di numerosi reati di falso. Per questa ragione nei confronti di una avvocatessa civilista del Foro di Benevento è scattato il divieto di ...