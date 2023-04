Riccardo Muti in concerto a Bergamo | sarà il 9 settembre al teatro Donizetti

Il programma della Capitale Italiana della Cultura si arricchisce di un nuovo appuntamento: sabato 9 settembre, alle 20:30, al Teatro Donizetti ci sarà un concerto diretto dasul podio della sua Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" , con la partecipazione del Coro del Teatro Municipale di Piacenza. Fondata nel 2004 per musicisti tra i 18 e i 30 anni, l'...Rammentano i, Cecilia Bartoli, Martha Argerich o Maurizio Pollini under 30, tutti esplosi ventenni perché del resto è questo un settore in cui l'anagrafe è determinante: salvo eccezioni,...... gli è stato conferito il Premio "Città di Piacenza"Giuseppe Verdi" dedicato ai grandi protagonisti della scena musicale, riconoscimento assegnato prima di lui a, José Cura, Leo Nucci e ...

Riccardo Muti in concerto a Bergamo: sarà il 9 settembre al teatro ... L'Eco di Bergamo

CAPITALE DELLA CULTURA. Il maestro dirigerà l’Orchestra Giovanile «Luigi Cherubini» e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza. Il programma per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura si arr ...Appuntamento al Teatro Donizetti il 9 settembre con l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza ...