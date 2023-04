Repubblica delle Bolle | successo con 3mila presenze in cinque giorni

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuasivisitatori in 5. Questi i numeri della prima edizione de La, evento dedicato al mondobollicine, andato in scena, presso le storiche cantine A.Ma. di Avellino, dal 21 al 25 aprile. Una manifestazione promossa da Visit Irpinia in collaborazione con le associazioni Caos e Gastarea, con la partnership di Ais Campania, e patrocinata da Regione Campania, Provincia di Avellino, Comune di Avellino, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e Assoenologi. In degustazione, 25 etichette straniere, 50 italiane (35 provenienti dalla Campania). Quattro masterclass, coordinate da Ais Campania, durante le quali sono state degustate 29 tipologie di. E ancora, concerti e performance artistiche che ...

Che cosa manca al Molise rispetto alle altre regioni italiane Non il mare, né i bei paesaggi rurali e neppure i piccoli ma incantevoli centri urbani. La risposta è: la film commission. Ecco quello ...... ex membro del board della Banca Centrale Europea, in un'intervista ain merito alla ... il pericolo è alimentare il risentimento nei confrontiistituzioni Ue'.... con le tue mini e i tuoi hot pants Cosa resterà, di quelle gonne che meno centimetri contavano più riscrivevano la storiadonne Quale abito saprà di nuovo interpretare la rivoluzione con la ...

La Repubblica delle Bolle – Prima edizione Luciano Pignataro

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È stato individuato l’ autore del video che riprendeva un 53enne nella sua macchina avvolto tra le fiamme, senza che chi stava filmando muovesse un dito per aiutarlo. L’uomo, Adriano s., è indagato pe ...