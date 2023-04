Renato Brunetta eletto alla presidenza del CNEL

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA – “Mi sono insediato oggidel, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro nel corso dell’Assemblea che si è svolta nel pomeriggio a Romapresenza di Tiziano Treu e del Segretario Generale Francesco Tufarelli”. E’ quanto scrive sul suo canale Telegram il professor(foto), ex ministro della pubblica amministrazione. “Daremo piena attuazione al ruolo costituzionale del, un organo di fondamentale importanza per la democrazia”, aggiunge. “Ringrazio il presidente Treu e i consiglieri per l’eccellente lavoro sviluppato nella X consiliatura. Valorizzeremo il ruolo di consulenza al Parlamento e al Governo attraverso il coinvolgimento delle forze sociali che sono la vera ossatura del ...