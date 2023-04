(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 26 apr. -(Adnkronos) –chiude ilndo per la prima volta il miliardo di euro incon risultati molto positivi e successi commerciali nell’ambito della trasformazione e dello sviluppo del Gruppo in qualità di Risk Manager europeo di riferimento, specialista negli attori della sanità e della gestione del territorio. Nelinfatti idal Gruppo ammontano a 1.019,9 milioni di euro contro i 952,4 milioni dello scorso anno, pari a un aumento del 7,1%. Ilsale a 581 milioni contro i 521 del 2021, con un aumento dell’11,6% registrato da tutte le attività del Gruppo. Il– si segnala in una nota – “segna anche l’inizio della commercializzazione delle soluzioni ...

chiude ilsuperando per la prima volta il miliardo di euro in premi raccolti con risultati molto positivi e successi commerciali nell'ambito della trasformazione e dello sviluppo del ...annuncia di aver superato per la prima volta nella sua storia quasi centenaria il miliardo ... Nel dettaglio, neli premi raccolti dal Gruppo ammontano a 1.019,9 milioni contro i 952,4 del ...chiude ilsuperando per la prima volta il miliardo di euro in premi raccolti con risultati molto positivi e successi commerciali nell'ambito della trasformazione e dello sviluppo del ...

Relyens, in 2022 supera quota 1 mld premi raccolti fatturato +11,6% Adnkronos

(Adnkronos) – Relyens chiude il 2022 superando per la prima volta il miliardo di euro in premi raccolti con risultati molto positivi e successi commerciali nell’ambito della trasformazione e dello svi ...