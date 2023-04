Regole truccate | ricatto al governo | bomba-Sallusti | chi vuole far fuori Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Qualcuno dotato di un minimo di senso critico può davvero pensare che il problema dell'Italia sia il suo tasso di fascismo residuo? Lasciamo il tema ai cosiddetti intellettuali che, come disse il presidente Eisenhower, «sono uomini che usano più parole del necessario per dire più di quanto sappiano». Archiviato il 25 aprile torniamo sulla terra e speriamo almeno in un atterraggio morbido. Già, perché in giro c'è turbolenza e il meteo non indica nulla di buono. Mi riferisco alle previsioni economiche, in particolare a quelle che riguardano i conti dello Stato. Le cose per la verità non vanno così male ma siamo alle solite: l'Europa preme per tornare velocemente ai parametri pre Covid, a prima cioè che la pandemia facesse saltare, di comune accordo, i vincoli al debito pubblico per permettere di fare fronte efficacemente ai danni provocati dal virus. Questo, non il fascismo, è il ...