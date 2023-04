Reggina | rischio altro deferimento | le ultime

(Di giovedì 27 aprile 2023) Larischia grosso e ancora una volta potrebbero arrivare altri deferimenti e penalizzazioni in classifica Larischia grosso e ancora una volta potrebbero arrivare altri deferimenti e penalizzazioni in classifica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo il -3 potrebbero arrivare altri punti di penalità fino ad arrivare a 7. Ora la domanda più che lecita è questa: la sentenza arriverà subito con lo slittamento dei playoff oppure l’anno prossimo?

Cosa farà la Lega B Con le due sentenze in mano, se la sentirà di far giocare lo stesso gli spareggi Ilin caso di successiva assoluzione della, sarà poi di doverla risarcire ...Oltre a Castaldi, è stata deferita anche latitolo di responsabilità propria e a titolo di ... Con un'altra penalizzazione ilper la formazione di Inzaghi è di scendere ulteriormente in ...Larivuole però i tre decurtati e il rimescolamento di carte potrebbe portare, se non ... Non solo: anche i playout sono aslittamento, visto che il Monterosi, attualmente salvo, è stato ...

Serie B, rischio otto punti di penalizzazione tra Reggina e Parma Calcio Ternano

