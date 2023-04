Realizziamo il cambiamento Con il Sud | 500mila euro ad imprese sociali e Terzo Settore per inclusione

Leggi su fmag

(Di giovedì 27 aprile 2023) “ilcon il Sud”: si chiama così l’iniziativa, lanciata già nel 2022, da Fondazione CON IL SUD, ActionAid Italia e Fondazione Realizza ilper finanziare iniziative virtuose nel Sud Italia. A disposizione, non solo per Enti delma anche per leun contributo erogato da Fondazione Realizza ilper un ammontare complessivo a disposizione è diil: di cosa si tratta Anche in quest’edizione del bandoilcon il Sud si vogliono sostenere interventi di contrasto alla povertà e promozione dei diritti a favore di persone ...