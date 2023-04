Finale pazzesco nella gara - 2 del quarto di finale di Eurolega traMadrid eBelgrado: a 1 minuto e 40 dalla fine, con gli spagnoli ...Madrid CALCIO - LIGUE 1 21:00 Toulouse - Lens BASKET - EUROLEAGUE 19:05 Maccabi - Monaco 19:30Madrid VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Conegliano - Novara CALCIO - SERIE A 18:00 ...Madrid CALCIO - LIGUE 1 21:00 Toulouse - Lens BASKET - EUROLEAGUE 19:05 Maccabi - Monaco 19:30Madrid VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Conegliano - Novara CALCIO - SERIE A 18:00 ...

Real-Partizan finisce in rissa: Yabusele, mossa da wrestling su Exum Gazzetta

La sfida, gara 2 dei playoff di Eurolega, si disputa al WiZink Center di Madrid. Per i padroni di casa è già decisiva vista la sconfitta, sempre sul parquet amico, in gara 1. Ad 1 minuto e 40 secondi ...In Eurolega, la partita tra Real Madrid e Partizan Belgrado è stata sospesa a 1’40” dalla fine: sul parquet si è scatenata una furiosa ...