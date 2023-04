Real Madrid-Partizan | Eurolega | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Questa sera alle 20.45, al Wizink Center, ilospita ilnella sfida valida per gara 2 dei quarti di finale di. I blancos sono stati sconfitti a sorpresa nel primo incrocio disputato per 87-89 e ora si ritrovano a dover riequilibrare il bilancio. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva. Il momento delIlsi presenta alla sfida da favorita ma con il dovere di ribaltare le sorti della stessa. Nella sfida valida per gara 1 infatti i blancos sono stati battuti a sorpresa per 87-89. Vietato sbagliare, anche se raramente ilha sbagliato due gare consecutive. Nella stagione regolare ...