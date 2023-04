Real Madrid-Partizan Belgrado stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-2 playoff Eurolega 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-2 deidell’di. Il rischio inciampo alla vigilia era un’opzione da non scartare, per i forti spagnoli, e in effetti i serbi hanno cominciato alla grande, con un Kevin Punter stratosferico che, oltre ai 26 punti segnati, si è preso la scena con la tripla epica che ha permesso ai suoi il sorpasso con solo pochissimi decimi sul cronometro. Per i castigliani, urge pareggiare i conti. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 27 aprile, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in...