Real Madrid | Modric vicino al rinnovo fino al 2024

(Di giovedì 27 aprile 2023) Secondo ‘As’, Lukasarebbe vicinissimo a rinnovare il suo contratto colal: il centrocampista croato avrebbe parlato personalmente con Florentino Perez per comunicargli il desiderio di giocare ancora un’altra stagione al Bernabeu e superare quota 500 presenze con le merengues, anche per presentarsi al meglio agli Europei dell’anno prossimo. Desiderio che Perez è pronto ad assecondare, con– d’accordo anche con la famiglia – che rimanderebbe così il suo esilio dorato in Arabia Saudita, dove gli avrebbero offerto un biennale da 25 milioni di euro netti a stagione. Del resto, il croato sta mostrando anche in quest’annata un rendimento altissimo e Ancelotti lo ritiene ancora un giocatore chiave del suo. SportFace.