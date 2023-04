(Di giovedì 27 aprile 2023) Reavrebbe preso una decisone piuttosto durail secondogenito. Ecco la scelta che ha fatto discutere. Tra Ree il suo figlio secondogenito, il principe, pare sia tornato il sereno (almeno per il momento). I due hanno infatti avuto una lunga chiacchierata al telefono durante la quale sembra si siano chiariti, dopo mesi di incomprensioni. Molti hanno dichiarato che proprio grazie a questa conversazione telefonicaha poi deciso di prendere parte ai festeggiamenti per l’incoronazione di suo padre, quando in un primo momento aveva pensato di rifiutare l’invito di Palazzo Reale.avrebbe pensato a una “” molto durail figli. Foto: Ansa – ...

... così prepara la sua freddissima- guarda 'LA MONARCHIA È UN BUSINESS' - Si è detto che la popolarità della monarchia sia in inesorabile declino, ma Morton dissente: 'non gode della ...... avrebbe provato sentimenti diversi dai suoi, anche se la sua rabbia e il suo desiderio di...della Casa Circondariale cura del movimento Daria Menichetti collaborazione pedagogicaDalla ...Lo hanno già soprannominato: 'il restyling della'. Perché se Diana sfoggiò un vestito per vendicarsi della famiglia reale, Meghan Markle ha ... Reincoronazione: Harry in decima fila, l'ex ...

Re Carlo, la vendetta “fredda” contro Harry: l’ultima decisione è umiliante Grantennis Toscana

Re Carlo, c'è una profezia inquietante di Nostradamus: cosa potrebbe accadere dopo l'incoronazione Il mondo è agitato in attesa dell'incoronazione tanto attesa di ...Il più autorevole biografo dei Windsor parla di Camilla, di Harry, di una monarchia che sembra sempre più in crisi, ma non è finita. "Aspettate che crescano i principini e vedrete". E il re "Si prepa ...