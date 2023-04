Rc Auto | Campania maglia nera | 943 euro per assicurarsi contro i 370 del Friuli

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’inflazione colpisce tutti i beni e i servizi da un anno a questa parte. Comprese le assicurazioni come l’RC, che negli ultimi 18 mesi non stenta a rallentare. Il premio medio pagato in Italia per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 18% arrivando a 525,98. Rcsi conferma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ancora brutte notizie per gli automobilisti italiani: dopo il caro - mutui e l'aumento generalizzato dei prezzi dei beni di consumo, anche il rincaro dell'Rciniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato dall'Osservatorio di Facile.it, in appena 12 mesi, il premio medio pagato in Italia per assicurare un ...... racconta che nell'ultimo anno i premi Rchanno cominciato a salire in maniera graduale e ... Il podio per Rc più alta in assoluto In termini di valore assoluto, laè, ancora una volta, la ...AVELLINO, 27 APR - Non si esclude alcuna pista sull'incendio che la notte scorsa, nel centro storico di Avellino, ha distrutto un'parcheggiata in via Fontanatecta. I residenti della zona sono stati svegliati da un boato e hanno lanciato l'allarme a Vigili del Fuoco e forze dell'Ordine. Le fiamme che hanno avvolto il ...

Rc auto: in un anno è aumentata del 18%. Campania, Puglia e ... Car Carrozzeria

Crolla parte di una strada nel casertano, auto in transito 'inghiottita' dalla voragine. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Trentola Ducenta, in via ...