...Orochi V2:Edition 99.99BlackWidow V3:Edition 259.99Barracuda X:Edition 159.99 Tags partnership...Orochi V2:Edition 99.99BlackWidow V3:Edition 259.99Barracuda X:Edition 159.99 Tags partnership

Razer e Roblox: insieme per le prime periferiche dedicate tuttoteK

Presentate le prime periferiche in co-brandi tra Razer e Roblox, si tratta di una linea di prodotti hi-tech coinvolgenti e innovativi.Razer has partnered with the creator of Roblox to launch a new lineup of branded gaming accessories. The Roblox-branded gaming gear includes the Orochi V2 gaming mouse, the Black Widow V3 mechanical ...