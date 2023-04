Raid della polizia cinese negli uffici di Bain | il decoupling si fa duro

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) Agentihanno fatto irruzionedi Shanghaiand Company, società di consulenza strategica americana, e hanno interrogato i dipendenti. A confermarlo con un comunicato è stata la stessa compagnia, che ha ribadito l’interesse di cooperare con le autorità, senza però aggiungere altri dettagli sull’indagine in corso. Questo è un nuovo caso del controllo delle imprese straniere in Cina in mezzo alle tensioni tra Pechino e Washington. L’irruzione alla sede di, avvenuta due settimane fa, è stata svelata dal Financial Times. Il giornale sostiene che non ci sono stati arrestati ma gli agentihanno sequestrato alcuni telefoni e computer. Secondo ...