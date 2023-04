Rai2 | cambiare tutto per non cambiare niente?

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 27 aprile 2023)Alla presentazione dei palinsesti, il management aveva cantato il Requiem annunciando grandi rivoluzioni che avrebbero dovuto rianimare un cadavere. Toni talmente allarmistici che ci sono sembrati da subito eccessivi e che forse erano finalizzati a mettere le mani avanti, in caso di fallimenti, o a prendersi più meriti del dovuto, in caso di successo. Ma cos’è accaduto in questa stagione che ormai volge al termine? Ebbene, 10 mesi, proclama e investimenti dopo, la situazione, dal punto di vista degli ascolti non è granché cambiata. La nuovasi è attestata sui livelli di quella vecchia, con – va detto – la performance migliore registrata proprio nell’ultimo mese auditel di marzo. Abbiamo preso in considerazione i dati mensili ottobre-marzo confrontandoli con l’anno precedente. Il risultato è che nelle 24 ore, in valori assoluti, ...