... ilha il dovere di sgomberarli immediatamente, senza se e senza ma". Così in una nota la consigliera capitolina M5s Virginia. "Da sindaca - ricorda - ne ho fatto una battaglia di ...Ma ilinsiste: 'Va aggiornato e trasformato in un veicolo per la crescita'.Una lettera per condannare il gesto della Comunità dei Dodiciche ha minacciato un gruppo di ... Ilspieghi' Azzate - Al 25 Aprile di Azzate sfiorata la rissa con i nazifascisti di Do.ra ...

Raggi, 'il governo sia antifascista e a Roma sgomberi Casapound' Agenzia ANSA

"L'antifascismo si fa con i fatti, non soltanto a parole. Il governo, tramite il Demanio, possiede nel centro di Roma una palazzina che Casapound, un'organizzazione che si autodefinisce fascista, occu ...Il dialogo tra la Cina e l’Ucraina. L’Ue contro Elon Musk. Il dibattito sul Mes. Nuovi sbarchi a Lampedusa. I fatti da conoscere ...