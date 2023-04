Ragazzo ucciso dopo un concerto di Taylor Swift | i fan pagano il funerale e raccolgono una somma enorme

(Di giovedì 27 aprile 2023) Quella che doveva essere la serata dei sogni per Jacob Lewis e sua sorella April si è trasformata in una tragedia. Subitola fine della data di Houston del The Eras Tour di, ile la sorella sono saliti sulla loro auto per tornare a casa, ma a metà del tragitto la macchina si è fermata, così il 20enne è sceso per spingerla. Proprio mentre stava cercando di far ripartire la vettura, Jacob è stato colpito da un’auto guidata da Alan, un 34enne che pare fosse al volante ubriaco e che sembra sia fuggitoaver capito di averuna persona (infatti è attualmente detenuto presso la prigione di Harris Country). Jacob è morto sul colpo, mentre April ha riportato delle ferite importanti ed è stata ricoverata. Steve Lewis, padre di Jacob e April ha dichiarato: “A ...

Seduto a metà della scalinata c'era un. Lì per lì non lo riconobbi, anche perché era appena ... Sono assolutamente convinto che, se Giovanni Agnelli non fosse statodal cancro fulminante ...La prima volta che Franco Maresco incontra Letizia Battaglia, era ancora un. La sera prima, il suo vicino di casa avevasua moglie e tra la folla di medici, poliziotti e giornalisti, ...... l'uomo che haAlessandra Matteuzzi . Secondo l'avvocato della difesa, Gabriele Bordoni , ... Come riferito dal vicino al Resto del Carlino: "Per me le condotte che ilportava avanti ...

Ragazzo ucciso dopo un concerto di Taylor Swift: i fan pagano il funerale Biccy

Moneysign Suede è morto a 22 anni. Il rapper si trovava nel carcere di Monterey, in Calfornia. Si indaga per omicidio.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...