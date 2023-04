Ragazze italiane sfottono in treno passeggeri cinesi | video virale nel mondo ma in Italia se la prendono con Selvaggia Lucarelli

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’è un Paese razzista? Mi piacerebbe, nel 2023, poter rispondere in maniera convinta senza doverci pensare troppo. Tuttavia i recenti fatti ed i numerosi commenti che ne sono seguiti non rendono così banale la risposta. Il riferimento è al caso delle tre, presumibilmente comasche, che si sono rese protagoniste di un fattaccio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Le, fra risate di scherno e versi per storpiarne la lingua, si prendono gioco della donna, ma ora sono i social a prendere di mira loro. Una bufera social che ha poi spinto una delle ......sfruttamento della prostituzione attraverso l'apertura di un centro massaggi a Genova dove...] Attualità Genova #MaipiuSenza, in sei piazzeil flashmob del mondo della Danza Posted on ...... postato nei giorni scorsi, dalla regista statunitense di origine pakistana Mahnoor Euceph, che riprende le risate di scherno di tre, a bordo di un treno da Como a Milano, all'...

Ragazze italiane sul treno per Como sfottono passeggeri cinesi con fare razzista: il video virale nel mondo QuiComo

È la regione dove più ragazzi lasciano gli studi precocemente, per una serie di motivi su cui si sta cercando di intervenire ...Il video ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni e non è un bello spot per l'Italia. Un gruppo di tre ragazze prende in giro una signora cinese sul treno Como-Milano, non ...