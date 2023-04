Radio Ufficiale | “Rinvio di Napoli-Salernitana vicinissimo Ecco quando si può giocare”

(Di giovedì 27 aprile 2023)si va verso ila domenica 30 aprile. Laannuncia che la riunione al Casms è finita. Si va verso ila domenica 30 aprile 2023 di, manca ancora l’ufficialità ma questo è quello che filtra al termine della riunione del Casms. DaGoal fanno sapere che ci sono molte possibilità che il match valido per la 32sima giornata di Serie A venga spostato. Ricordiamo cheè in programma per sabato 29 aprile, ma il cambio di data è stato richiesto dal Prefetto per questioni di ordine pubblico. Non va dimenticato che nel weekend ac’è anche il Comicon che si tiene alla Mostra d’Oltremare proprio vicino a ...

Il Concerto viene anche trasmesso integralmente in diretta tv eda RAI 3 e RAI2. Tra ... con un paio di click, reclamare il POAP NFTdella manifestazione. Oltre a costituire un ...... residenti in Italia), in occasione del secondo anno di sponsorizzazionedel Giro d'... lo fanno guardando una o più dirette (in televisione, in streaming on line o via: 46.7%), o grazie ...Equità in sanità pubblica (e questo da definizionecondivisa nel mondo scientifico perché ... con patologie oncologiche ed ematologiche in trattamento cono chemioterapia, pazienti con ...

Nasce la Radio-TV ufficiale della Serie A: “È il primo passo verso il possibile canale per le partite in diretta di Lega” DDay.it

ROMA - A 4 mesi dal lancio No Name Radio, la radio per la gen Z di Rai Radio, continua a crescere. In onda tutti giorni con una selezione musicale ...Emma Marrone torna dopo quattro anni di assenza. Ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Mezzo Mondo, che anticipa un album di inediti.