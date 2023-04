(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - “Lavoro con Emergency indal 2011 ed ho attraversato diverse fasi critiche del Paese come il colpo di stato, la deposizione del presidente Al-Bashir, la controrivoluzione. Ma la situazione non è mai stata così critica perché ci sono due eserciti contrapposti. Non avevamo mai visto in questi anni bombardare le, è un evento nuovo e la popolazione è terrorizzata”. Lo racconta all'AGI Elena Giovanella, anestesista responsabile del reparto di Terapia Intensiva del centro Salam di Cardiochirurgia di Emergency di Khartum che insieme ad altri 14 operatori internazionali di Emergency ha deciso di non abbandonare ilper rimane a prestare servizio in soccorso della popolazione. L'Ong Italiana è presente inoltre che con il centro di cardiochirurgia della capitale Khartum anche con i centri pediatrici ...

"Qui bombardano le case, ma non andremo via dal Sudan" AGI - Agenzia Italia

L'anestesista di Emergency Elena Giovanella all'AGI: "Rimaniamo in ospedale, non lasceremo soli i pazienti"