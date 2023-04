Question time con i ministri Casellati | Tajani | Giorgetti e Pichetto Fratin

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA – Si svolgerà oggi, giovedì 27 aprile, alle ore 13.30 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti(foto), risponde a una interrogazione sulla possibile riforma del sistema di elezione degli organi delle amministrazioni comunali (Bonafè – PD-IDP). Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio, risponde a una interrogazione sulle iniziative in relazione alla crisi in Sudan, con particolare riferimento all’assistenza ai connazionali e al personale dell’ambasciata (Barelli – FI-PPE). Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo, risponde a interrogazioni sulle iniziative ...

Al via nell'Aula della Camera l'esame del Def. Le risoluzioni, di cui una richiede la maggioranza assoluta, verranno votate dall'Assemblea di Montecitorio nel pomeriggio, dopo il. Stamani si tiene la discussione generale, al termine della quale interverrà il rappresentante del governo. Con l'intervento del relatore Nicola Calandrini è cominciato, al Senato, l'

