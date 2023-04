“Quanto siete belli” Michelle ed Eros | la prima foto insieme al nipotino è stupenda

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023)Hunziker edRamazzottiper laalCesare. Migliaia di like per lo scatto pubblicato dalla conduttrice e ricondiviso dal cantante nel quale i due nonni posanoal figlio di Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza. Cesare, questo il nome scelto dai neo genitori per il loro primo figlio, è nato il 30 marzo in una clinica privata in Svizzera. Entusiasti la conduttrice e l’ex marito, che sui social ha accolto il bimbo con unae unssimo messaggio. Nei giorni scorsiRamazzotti ha inviato un dolce regalo alla figlia Aurora. “Mi pensa nei suoi viaggi”, ha scritto sulle Instagram story la figlia della ex copia, e ha inquadrato la ...