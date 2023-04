Quante posizioni guadagna Andrea Vavassori nel ranking ATP? La favola continua | le proiezioni di classifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Laè uscito vittorioso dal confronto valido per il primo turno del Masters1000 di Madrid. Il piemontese, dopo aver raggiunto per la prima volta in carriera il main draw di un torneo di questa tipologia, passando attraverso le qualificazioni, si è tolto la soddisfazione anche di ottenere il suo primo successo nel singolo incontro del tabellone principale contro l’ex n.1 del mondo, Andy Murray. Un successo di qualità e di determinazione per 6-2 7-6 (7) in cui Wave ha fatto vedere grandi qualità, mettendo in mostra per un set e mezzo il miglior tennis della sua carriera. Probabilmente, le condizioni particolari della terra madrilena (veloci), vengono incontro alle caratteristiche del tennista italiano. Parliamo di un giocatore d’attacco, abile doppista, che con la combinazione ...