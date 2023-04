Lo ha dettoDecaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci a 24 Mattino su Radio 24. '... ma non per colpa dei comuni, noie' stata pubblicata la graduatoria abbiamo fatto una richiesta, ...Lo ha dettoDecaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, a 24 Mattino su Radio 24. 'Noi ...c'erano i bandi tutti dicevano che i comuni non ce l'avrebbero fatta mai a rispondere non ...... anche a livello multilaterale"l'anno prossimo presiederà il G7, ha assicurato la Meloni. ... ascolterà il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionaleTajani sugli ...

Quando Antonio Gramsci raccontò cosa fosse il fascismo Globalist.it

La terza rata del Pnrr è in arrivo nelle “prossime ore”, ha assicurato il ministro Fitto. Intanto il governo sta già negoziando con l’Europa sugli obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno.La 'rivoluzione' fascista è solo la sostituzione di un personale amministrativo ad un altro personale. Il discorso alla Camera di Antonio Gramsci del 16 maggio 1925 ...