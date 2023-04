Il viaggio diin Kazakistan è arrivatosua sesta puntata.si trova all'interno di un teatro kazako e sta facendo le prove per il suo concerto. Il cantante toscano racconta l'ebbrezza di girare il mondo con la musica e si diverte ...... con risultati di ascolto alti rispettomedia della fascia negli anni precedenti: parliamo di ... Ultima­mente abbiamo avuto ospiteche si è aperto tanto da rivelare quando sorprese, da bambino,...Per esempio, che ha rivelato di essere stato contattato nei mesi scorsi da Signorini per ... Il suo futuro però non sembra essere legato solamente al 'Grande Fratello' edomanda di cosa farà ...

Pupo alla conquista del Kazakistan, sesta puntata: le prove per il concerto leggo.it

Uscirà in sala giovedì 4 maggio il nuovo film diretto e scritto da Pupi Avati, con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo, Nick Russo, Fabrizio Buompastore e Cesare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...