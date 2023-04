Psichiatra uccisa a Pisa | dieci le sprangate fatali per Barbara Capovani

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Per Gianluca Paul Seung , accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, i difensori pensano di chiedere una consulenza sulla capacità di intendere e volere del loro cliente La dottoressadell’ospedale Santa Chiara di, è statacon almenodal suo ex paziente, Gianluca Paul Seung, che lo aveva avuto in cura alla fine del 2019 per un trattamento sanitario obbligatorio durato nove giorni. E’ quanto riporta oggi il quotidiano “Il Tirreno”. Seung “deve restare in carcere perché c’è il rischio che possa uccidere ancora”, ha deciso il Gip del Tribunale di, Nunzia Castellano, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, che si è tenuta ieri, mercoledì 26 aprile, durante la ...