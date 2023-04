Psg | offerta di 38 milioni per il Parco dei Principi Il Sindaco di Parigi | “Ridicola”

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Hanno offerto 38di euro: penso che ‘ridicolo’ sia la parola giusta”. Lo ha detto Anne Hidalgo,di, ai microfoni di RFI a proposito della proposta del Paris Saint Germain per l’acquisizione deldei. La societàna vuole una struttura di proprietà, ma la primaper l’impianto inaugurato nel 1972 nel XVI arrondissement è stata respinta. “Lo stadio appartiene aini, non a me, siamo in uno Stato di diritto e quindi dobbiamo fissare dei prezzi che corrispondano al valore dei beni in oggetto”, sottolinea la Hidalgo, per la quale “non c’è più alcun percorso possibile”. Il Psg starebbe valutando anche l’ipotesi Stade de France ma per ildiè un bluff: “Le ...

De Ligt tiene sempre con il fiato sospeso la Juve, che non intende valutare offerte per meno di 70 milioni, sull'olandese Chelsea, Barcellona, United e. Campos può alzare l'verso i 60 ...Interesseper Osimhen De Laurentiis non ha intenzione di cedere a cifre normali il suo centravanti. Servirà un'monstre per convincere il presidente del Napoli a discutere l'eventuale ...L'ex allenatore di Tottenham eè pronto a tornare ad allenare dopo un periodo di stop. Un ... Dopo i no da parte di Luis Enrique (lo spagnolo ha declinato l', aveva chiesto grandi cambiamenti ...

Psg, offerta di 38 milioni per il Parco dei Principi. Il Sindaco di Parigi ... SPORTFACE.IT

Rifondazione Parigina. Il PSG vuole rifondare il proprio attacco e nel mirino del club dell'emiro del Qatar c'è sempre Victor Osimhen. L'attaccante piace alla dirigenza e in particolare a Luis Campos, ...Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di ...