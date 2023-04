Una scelta che non riguarderebbe le prestazioni di Messi in maglia- tra alti e bassi in queste due stagioni - quanto la mera gestione dei conti dei francesi. I parigini avrebbero intenzione di ...le dichiarazioni di Kempes: "Non credo sia salutare per lui tornare al Barcellona. Starebbe ... Conclude poi l'ex campione del mondo: "Essendo egoista e pensando all'Argentina, lo lascerei al...Pochettino, l'ultima panchina con ilIl Chelsea ha sempre ammirato Pochettino e già in passato ... Quali sono i migliori tecnici al momento senza squadrauna lista SKY SPORTS: 'LA PROSSIMA ...

Psg, ecco perchè l’addio Messi è inevitabile ItaSportPress

I parigini non avrebbero intenzione di rinnovare il fuoriclasse argentino a causa del suo stipendio. Obiettivo abbassare monte ingaggi ...Il Psg può finire per pensare alla tripletta di mercato dall'Inter. Oltre a Skriniar, infatti, restano anche nel mirino Brozovic e Barella ...