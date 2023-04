(Di giovedì 27 aprile 2023) A sorpresa alla maggioranza mancano i voti per lo scostamento di bilancio, 28 assenti ingiustificati. Meloni a Londra su tutte le furie. Si cerca di salvare il decreto Primo Maggio sul taglio del cuneo fiscale, Cdm convocato d'urgenza. Giorgetti: "Questi deputati o non sanno o non si rendono conto"

Passiamo dunque in rassegna i pezzi da 90 della politica nazionalead a tenerre i loro ... I cittadini sono stufi delle passerelle elettorali cheportano eaggiungono. Sono altri che ...' Bisognerà dare il massimo e non sbagliarecontro la Salernitana. Non vogliamo sbagliaree dobbiamo essereper disputare una partita perfetta perchè è giusto proseguire il percorso di un campionato straordinario' . Lo ha detto il centrocampista del Napoli Eljif Elmas a Radio ...C'è qualche situazione che stiamo gestendo con l'autorità sanitaria locale madi grave'. Jil ... Finiamo lo sbarco e saremoper partire per continuare la nostra missione di salvare vite nel ...

Pronti a nulla. Clamorosa figuraccia: il governo va sotto sul Def, ora è tutto da rifare L'HuffPost

"Bisognera' dare il massimo e non sbagliare nulla contro la Salernitana". Parole di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, a poche ore dalla ...Il Pd di Elly Schlein continua a perdere pezzi: dopo Fioroni, Marcucci e Borghi potrebbe toccare a Caterina Chinnici, vicinissima a Forza Italia ...