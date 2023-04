Pronostici 32esima giornata Serie A

Leggi su seriea24

(Di giovedì 27 aprile 2023) TrentaduesimadiA pronta a deliziare gli appassionati. Nel weekend i riflettori sono puntati sui due super appuntamenti Roma-Milan e Inter-Lazio, match da cui partono idi Superscommesse e l’intera analisi del nuovo turno di campionato. Roma – Milan: Goal Sì All’Olimpico andrà in scena il big match Roma-Milan. Entrambi a quota 56 punti, giallorossi e rossoneri punteranno alla conquista dei tre preziosi punti, con l’obiettivo di assicurarsi un posto alla prossima Champions League. Il consiglio di Superscommesse per questa sfida è Goal Sì, esito con cui si sono conclusi gli ultimi 5 precedenti tra le due squadre. Inter – Lazio: X Chicca imperdibile dellaè Inter-Lazio. In questo campionato i nerazzurri non hanno mai visto uscire il segno X a San Siro. I ...