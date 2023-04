Processo Trattativa | famiglia Borsellino | “Ora concentrarsi sul nido di vipere…”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Adesso è arrivato il momento disul ‘di vipere’ di cui parlava Paolo… Si sono persi tanti anni preziosi. Ora, finalmente, c’è spazio per la verità storica”. A dirlo all’Adnkronos è l’avvocato Fabio Trizzino, legale delladel giudice Paoloe marito di Lucia, la figlia maggiore del giudice uccisi in via D’Amelio, commentando la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente assolti i generali Mori, De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri. Un mese prima di morire Paolo“appariva come trasfigurato, senza più sorrisi. Era provato, appesantito, piegato”, aveva detto in aula il magistrato Massimo Russo, che collaborava con. ...