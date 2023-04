(Di giovedì 27 aprile 2023) Si è costituito in, l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola, dopo che la Cassazione ha reso definitiva questo pomeriggio la condanna a 10 anni...

Ilgiunto oggi a conclusione, il cosiddetto, è però il più importante tra quelli istruiti dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli a carico dell'ex sottosegretario del Governo ...Cosentino era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nel, nell'ambito del quale l'ex coordinatore campano di Fi è accusato di essere stato il referente politico nazionale ...Ilpiù importante in cui è stato coinvolto è stato quello denominato "", relativo per l'appunto alla gestione del Consorzio, un'azienda pubblica che si occupava della raccolta e ...

Processo Eco4, Cosentino si costituirà in un carcere di Roma ilmattino.it

Il processo giunto oggi a conclusione, il cosiddetto Eco4, è però il più importante tra quelli istruiti dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli a carico dell’ex sottosegretario del Governo Be ...Camorra, condanna definitiva per l'ex coordinatore del Pdl Nicola Consentino. L'accusa è di concorso esterno in associazione camorristica.