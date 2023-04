Probabili formazioni Fiorentina-Cremonese | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Incognita modulo per Ballardini | Jovic insidia Cabral

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023)scenderanno in campo questa sera, giovedì 27 aprile, per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. La gara del Franchi, con calcio di inizio alle 21.00, sarà diretta dalMarinelli e verrà trasmessa in chiaro su Canale5. All’andata a Cremona ad imporsi furono i toscani che grazie al colpo di testa di Arthure con il rigore di Nico Gonzalez vinsero 2-0. La, reduce dal ko in campionato contro l’Udinese, tenterà la rimonta per approdare per la prima volta alla finale di Coppa Italia. Una finale che manca ai toscani dal 2014: in quell’occasione maturò una sconfitta, ma i viola hanno alzato il trofeo 6 volte. Turnover limitato per Vincenzo Italiano che conferma Terracciano tra i pali, con Dodò, Martinez Quarta, Igor (o Milenkovic) in difesa. L’ex di ...