Probabili Formazioni della 32a giornata

Leggi su seriea24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lecce PROSSIMO IMPEGNO: Udinese (in casa) DATA e ORA: (28 Aprile alle 18:30) INDISPONIBILI: Pongracic SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Brancolini, Cassandro, Askildsen, Romagnoli, Gallo, Banda, Gonzalez, Colombo, Maleh, Bleve, Tuia, Ceccaroni, Dermaku, Voelkerling PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Falcone (P), Gendrey (D), Baschirotto (D), Umtiti (D), Pezzella (D), Blin (C), Hjulmand (C), Oudin (C), Strefezza (C), Ceesay (A), Di Francesco (A)Udinese PROSSIMO IMPEGNO: Lecce (in trasferta) DATA e ORA: (28 Aprile alle 18:30) INDISPONIBILI: Deulofeu, Ebosse, Arslan, Success, Pafundi SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Nestorovski, guessand, Buta PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Silvestri (P), Becao (D), Bijol (D), Perez (D), Ehizibue (D), Samardzic (C), Walace (C), Lovric (C), Udogie (D), Pereyra (C), Beto ...