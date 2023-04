Primo via libera al vaccino contro il virus respiratorio sinciziale

Leggi su europa.today

(Di giovedì 27 aprile 2023)viaall'approvazione delil(Rsv) negli over-60 del gigante farmaceutico britannico Gsk. Come ha reso noto la stessa azienda, il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato un parere...