Prete molesta la vittima dopo la condanna | parroco condannato ad altri 4 mesi di carcere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ha abusato di un giovane fedele della parrocchia che aveva scelto di intraprendere il percorso ecclesiastico. È accaduto a Palestrina, comune della provincia di Roma, e già nell’aprile dello scorso anno il 45enne A., S., exdella cittadina, era statoto a un anno, cinquee dieci giorni per aver avuto un rapporto sessuale con un ragazzo all’epoca dei fatti minorenne durante un viaggio in nave. Si è tenuta ieri la nuova sentenza che lo ha vistoto per molestie a quattrodioltre al risarcimento dei danni per lada definire in sede civile. I continui messaggi del, lae le accuse L’uomo ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato e ha potuto ricevere uno sconto di un ...