Preside antimafia arrestata non risponde a Gip

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip durante l'interrogatorio di garanzia, Daniela Lo Verde, la preside della scuola Giovanni Falcone nel quartiere Zen di Palermo, arrestata per corruzione e peculato. Stessa scelta hanno fatto i due coindagati, il vicepreside Daniele Agosta e Alessandra Conigliaro, la dipendente di un negozio di informatica.

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere al gip, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Daniela Lo Verde, la preside antimafia arrestata per corruzione e peculato. Stessa scelta hanno fatto i due coindagati, il vicepreside Daniele Agosta e Alessandra Conigliaro, la dipendente di un negozio di informatica.