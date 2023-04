“Prendimi per mano” | il singolo di MDC

(Di giovedì 27 aprile 2023) foto di Martina DuendeMILANO – È in radio già disponibile in digitale (Hoop Music / Believe). «Il testo del brano parla sicuramente dell’amore – racconta MDC – parla della ricerca di un sentimento che non riesce ancora a decollare, ma anche della speranza che qualcuno ci prenda pere ci porti lontano dove tutto è magia. La mia intenzione è di comunicare che l’amore può avere varie sfaccettature e che non si deve mai smettere di credere nella speranza che qualcuno o qualcosa, ci prenda pere ci guidi. La canzone è nata un po’ di mesi fa tra i banchi di scuola, mentre scrivevo dei pensieri, dettati dal mio stato d’animo, che hanno dato forma al testo. Il titolo è “per” perché questo è il messaggio più importante della canzone». L'articolo L'Opinionista.

« Il testo del brano parla sicuramente dell'amore – racconta MDC – parla della ricerca di un sentimento che non riesce ancora a decollare, ma anche della speranza che qualcuno ci prenda per mano e ci ...