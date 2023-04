Premio artistico in memoria di Delcogliano e Iermano | il cuore degli studenti sanniti

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“La storia di Raffaelee Aldoè ormai neldella gente, soprattutto delle nuove generazioni. Oggi, quando si parla di loro, si parla si parla di Raffaele e Aldo percependoli come persone a noi sempre più vicine”. Michele Martino, referente provinciale di Libera Benevento, ha esordito così nel presentare l’evento conclusivo del settimo concorso letterario dedicato alladell’assessore e del suo autista, scomparsi il 27 aprile 1982 a causa di un drammatico attentato rivendicato dalle Brigate Rosse. Più di 80 elaborati, Martino: “Hanno vinto tutti” Nel quarantunesimo anniversario della tragedia sono state tante le iniziative varate dall’associazione antimafia. Una di queste, come accaduto nei sei anni precedenti, ha coinvolto le scuole della provincia. L’epilogo ...

Nel pomeriggio si è tenuta poi la premiazione della settima edizione delLetterario in memoria di Delcogliano e Iermano che ha visto coinvolti diversi Istituti Scolastici del ...Jakob Aumiller ha vinto la XII edizione del Concorso Pianistico NazionaleLamberto Brunelli , con una esibizione del Concerto per pianoforte e orchestra n. 5, op. 73 ...direttoredelle ...... il direttoreStefano Soardo ci accompagna in un viaggio nella storia della musica, dal ... Beau ha paura - 'Il pluripremiato autore di culto Ari Aster dirige ilOscar Joaquin Phoenix. ...

1^ edizione del Premio Artistico – Letterario “L’identità del Cilento”: i giovani si raccontano attraverso la “cilentanità” Info Cilento

È in corso presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici l’inaugurazione della VIII edizione del Festival Internazionale “Imbavagliati”, ...VICENZA – 24 aprile 2023 – Jakob Aumiller ha vinto la XII edizione del Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli, con una esibizione del Concerto per pianoforte e orchestra n. 5, op. 73 d ...