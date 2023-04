Premi in memoria di Delcogliano e Iermano | la nota del consigliere Mortaruolo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta in Consiglio regionale, nella Sala della Biblioteca a lui intitolata, antistante l’Aula del Consiglio Regionale della Campania, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli agenti della Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, in occasione del 41° anniversario della uccisione, il 27 aprile 1982, per mano delle Brigate Rosse, dell’assessore regionale al lavoro della Campania Raffaelee del suo autista Aldo. Hanno partecipato il presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, il comandante provinciale della Guardia di Finanza gen. Paolo Borrelli, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Emanuele Franculli, i consiglieri regionali Erasmoe Luigi Abbate. “Sono trascorsi 41 anni dal barbaro ...