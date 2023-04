Pras Michel dei Fugees “ha fatto la spia per la Cina” | il rapper rischia una condanna a 20 anni di carcere

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dalle stelle alle stalle. Uno dei componenti dello storico trio hip hop degli90(insieme a Lauryn Hill e Wyclef Jean)20di. Sta facendo il giro del mondo la notizia che il 50enneè stato dichiarato colpevole dalla corte distrettuale federale di Washington di 10 capi di imputazione tra cui spionaggio a favore di un Paese straniero (la, ndr), riciclaggio di denaro e frode bancaria. La sentenza definitiva è attesa nelle prossime settimane. L’artista non ha rilasciato dichiarazioni, mentre il suo avvocato, David Keller, ha detto: “Siamo estremamente delusi. Ma la nostra battaglia non finisce qui”. Le prove raccolte dall’accusa vedono imputato ilcome parte attiva nell’incontro tra ...

