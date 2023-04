Prandelli | «Abbiamo sempre i migliori allenatori al mondo»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Cesare, ex allenatore, ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, degliitaliani Cesare, ex allenatore, ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, degliitaliani. Le sue dichiarazioni: «La scuola di Coverciano è stata un punto di riferimento e gli italiani hannomantenuto un pensiero elastico, ovvero quello di saper sfruttare la caratteristiche dei giocatori. Dionisi è un ottimo allenatore. Mi piace come analizza le partite ed è stato bravo a creare alternative con l’assenza di Berardi. Motta merita 10 per personalità, vede il gioco come pochi e valorizza i giovani. Per Palladino sono stati bravi i dirigenti perché hanno capito che era pronto».

