Poste Italiane | basta un clic per prenotare all' Ufficio Postale

comunica che, vista la festività del 1° maggio, negli Uffici Postali le pensioni del mese saranno in pagamento a partire da martedì 2. In continuità con quanto fatto finora, con l'...comunica che vista la festività dl 1° maggio, in tutti i 77 Uffici Postali della provincia di Piacenza le pensioni del mese saranno in pagamento a partire da martedì 2. In continuità ...I sistemi di prenotazione on - line confermano la vicinanza dia tutti i cittadini. L'Azienda pertanto invita i clienti ad accedere al sito www..it e ad utilizzare le APP "Ufficio ...

Poste Italiane accelera su energia e fibra e RcAuto. Contratti luce e gas oltre 200 mila - MilanoFinanza News Milano Finanza

In occasione della manifestazione organizzata per l'"Anno Giubilare di San Michele Arcangelo e dell’Imposizione delle Ali d’Argento alla Statua di San ...L'Abruzzo è penultimo tra le regioni italiane nella spesa del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), che in Italia vale in totale circa 36 miliardi di euro. E' quanto emerge da un'analisi dei dat ...